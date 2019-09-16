Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что уже почти выполнил свою функцию на занимаемой должности и не исключил возможности своего баллотирования на пост городского головы Киева.
В опубликованном в понедельник утром интервью Украинской службе Би-би-си, говоря о том, есть ли у команды президента Украины Владимира Зеленского кандидат на должность мэра Киева, Богдан сказал: «Готового (кандидата — Ред.) нет. Есть много неготовых (смеется)... Кандидатур много. Может, я даже пойду».
Отвечая на уточняющий вопрос касательно его возможности баллотироваться на выборах столичного городского головы, он сказал: «Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом (действующего мэра Киева Виталия — Ред.) Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил — как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, — я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным».
На просьбу привести пример того, что он считает серьезным занятием для себя, Богдан сказал: «Например, выборы мэра (смеется). Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? (смеется)».
Вместе с тем, глава ОП Зеленского отметил, что в команде президента еще не определились с тем, проводить ли досрочные местные выборы по всей Украине, или только в некоторых городах.
«Это очень длинный вопрос, на который нет одного ответа. Надо понимать, что такое местные выборы существуют законодательные ограничения, и чтобы не было хаоса, а он обязательно будет ... У нас внеочередные выборы проводятся всегда на срок до очередных — чтобы все советы по всей Украине одновременно перезагружены. Если сейчас делать досрочные, то они будут совсем недалеко от очередных. А очередные у нас быстро (осенью 2020 — ред.)», — сказал Богдан.
В этом контексте он отметил, что в команде президента взвешивают целесообразность такого шага, и пока наработали по этому вопросу три возможных пути действий.
«Экспертные группы работают, мы разрабатываем различные проекты законов. Пока есть три пути. Каким идти, мы еще не решили. Поэтому я вам еще раз говорю: мы если что-то делаем, то планируем далеко вперед. И сюда же и Кличко, и все другие города, и все другие наболевшие местные проблемы. Мы понимаем, что общество просто требует перезагрузки власти. Но каким путем идти, чтобы не дать в штангу по дороге, мы пока не решили», — сказал Богдан.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
RU . ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ НУЖНО НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ЕВРЕЙСКОРОССИЙСКУЮ ЯДЕРНУЮ ГИДРУ ПУТИНА ОБАМЫ ТРАМПА НЕТАНЬЯХУ ЗЕЛЕНСКОГО КОЛОМОЙСКОГО ИНАЧЕ ЖЕРТВАМИ УБИЙЦ ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ НЕВИННО УБИЕННЫХ ЖИЗНЕЙ ГАРАНТИЕЙ ИХ СМЕРТИ НАСИЛЬСТВЕННЫМ ЯДЕРНЫМ РАЗОРУЖЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ КАК УКРАИНЫ АННЕКСИИ И ОККУПАЦИИ ВАШЕЙ РОДИНЫ ВМЕСТЕ С КРЫМОМ ДОНБАССОМ ЧЕЧНЕЙ ГРУЗИЕЙ МОЛДАВИЕЙ КАК БЕЗЗАЩИТНА ВСЯ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ТОЛЬКО ВАША РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ БОРЬБА С ЯДЕРНЫМИ ПАЛАЧАМИ ДЛЯ БОГА МОЖЕТ СПАСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ ВСЕГДА ВЕЗДЕ ТОЛЬКО С ВАМИ И ТОЛЬКО ВАШИ.........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.........