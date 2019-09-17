Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 17 сентября, ослабил официальный курс гривны на 6 копеек - до 24,7714 грн за доллар против 24,7107 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,3254 грн против 27,41897 грн накануне.