В начале недели в Украине будет прохладно и сухо

В ближайшие сутки, 23 сентября, погоду в Украине будет определять прохладный воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-восточных и восточных областях ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-16°, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части 19-24°С. В Киеве — без осадков. Температура ночью 6-8°тепла, днем 13-15°

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 сентября самая высокая температура днем была 28,4 в 2015г., самая низкая ночью 1,1 тепла в 1902г.

На 24 сентября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. В северных и восточных областях ночью заморозки в воздухе 0-3°; температура днём 9-14° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, (на Полтавщине и Черкащине на поверхности почвы заморозки 0-4°), днём 14-19° тепла, в южной части и местами в западных областях 20-22°.

В Киеве на 24 сентября по прогнозам также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0°; днём 12-14° тепла.

22 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре в пределах Киева 16°.