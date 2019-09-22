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В Албании за сутки произошло около 300 подземных толчков

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В Албании за сутки произошло около 300 подземных толчков

Порядка 300 подземных толчков — 297 — зафиксированы на территории Албании за минувшие сутки, 87 из них — в ночь на воскресенье. Как сообщает северомакедонское информационное агентство MIA, первые толчки с максимальной магнитудой 5,8 были отмечены в ряде населенных пунктов страны в субботу после полудня.

Больше всего пострадали столица Албании Тирана, город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, а также населенные пункты Поградец, Фиери и ряд городов в юго-западной части Северной Македонии. Жители Тираны и Дурреса провели минувшую ночь на улицах, а также в шести специально организованных центрах. По последней информации, из-за разгула стихии пострадали в общей сложности 107 человек, 10 из которых госпитализированы. На настоящий момент сообщается о 187 поврежденных объектах городской инфраструктуры.

В ряде населенных пунктов страны было отключено электричество, отсутствовала мобильная связь. Полиция Албании приведена в полную готовность. В стране действует бесплатная горячая линия для оказания помощи пострадавшим.

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По словам албанского сейсмолога Рапо Ормени, опасность сильных подземных толчков миновала, однако угроза новых землетрясений незначительной магнитуды сохранится на протяжении предстоящих недель.

Албания, землетрясение
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