В Албании за сутки произошло около 300 подземных толчков

Порядка 300 подземных толчков — 297 — зафиксированы на территории Албании за минувшие сутки, 87 из них — в ночь на воскресенье. Как сообщает северомакедонское информационное агентство MIA, первые толчки с максимальной магнитудой 5,8 были отмечены в ряде населенных пунктов страны в субботу после полудня.

Больше всего пострадали столица Албании Тирана, город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, а также населенные пункты Поградец, Фиери и ряд городов в юго-западной части Северной Македонии. Жители Тираны и Дурреса провели минувшую ночь на улицах, а также в шести специально организованных центрах. По последней информации, из-за разгула стихии пострадали в общей сложности 107 человек, 10 из которых госпитализированы. На настоящий момент сообщается о 187 поврежденных объектах городской инфраструктуры.

В ряде населенных пунктов страны было отключено электричество, отсутствовала мобильная связь. Полиция Албании приведена в полную готовность. В стране действует бесплатная горячая линия для оказания помощи пострадавшим.

По словам албанского сейсмолога Рапо Ормени, опасность сильных подземных толчков миновала, однако угроза новых землетрясений незначительной магнитуды сохранится на протяжении предстоящих недель.