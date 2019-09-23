Нацбанк за несколько дней выкупил с рынка почти 270 миллионов долларов

В течение 16-20 сентября 2019 года Национальный банк выкупил с рынка 269,6 миллионов долларов.
Об этом говорится в данных НБУ.
Отмечается, что объемы покупки валюты за неделю выросли на 71,6 млн долларов, или почти на 74%.
Из них 80 млн Нацбанк купил в ходе аукционов по лучшей цене, 189,6 млн — во время аукционов по единому курсу.
С 9 по 13 сентября НБУ купил на межбанковском валютном рынке 114,5 млн долларов.
Напомним, что с начала 2019 НБУ выкупил с рынка 3,8 миллиарда долларов, при этом продал для слаживания курсов валют 248,23 миллиона долларов. Чистое пополнение международных резервов составило 3,56 миллиарда долларов.
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