Кабмин уволил руководство ГАСИ

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение уволить главу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и его первого заместителя.
Как сообщается на сайте Кабмина, с должности главы ГАСИ уволен Сергей Кузьмин, а также его первый заместитель Валерий Филончук.
Как сообщалось, в июле 2019 года в Кабинет министров Украины было подано представление вице-премьер-министра о непрохождении главой ГАСИ Сергеем Кузьминым испытательного срока. Несмотря на это Кузьмин так и не был уволен с должности и продолжил выполнять обязанности председателя ГАСИ.
Ранее, в конце марта 2019 года, правительство назначило по итогам конкурса главой ГАСИ Сергея Кузьмина, который с января 2016 года по конец января-2019 возглавлял госпредприятие «Специализированная государственная экспертная организация — Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы» («Укргосстройэкспертиза»). На должность главы ГАСИ, помимо Кузьмина, претендовали еще три кандидата. Сам Кузьмин претендовал также на должность главы Госгеонедр.
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