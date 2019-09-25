Антон Геращенко стал заместителем Авакова

Правительство назначило Сергея Ярового, Татьяну Ковальчук, Сергея Гончарова, Екатерину Павличенко, Антона Геращенко и Александра Гогилашвили заместителями министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, решение было принято 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначили Сергея Ярового. Заместителями — Татьяну Ковальчук, Сергея Гончарова, Екатерину Павличенко, Антона Геращенко и Александра Гогилашвили.

Гончаров, Яровой и Ковальчук были заместителями Авакова и раньше.