Руководителем МВФ стала болгарский экономист

Болгарский экономист Кристалина Георгиева избрана на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Об этом сообщает DW.
К исполнению своих обязанностей она приступит с 1 октября. Георгиева сменит в должности руководителя МВФ француженку Кристин Лагард, которая была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка.
Георгиева особо отметила «большую ответственность» на новом месте работы. Она сослалась в числе прочего на ослабленную мировую экономику, торговые споры, риски, связанные с изменением климата, а также «стремительные технологические перемены».
С момента основания МВФ после Второй мировой войны пост его руководителя традиционно занимал европеец, в то время как главой другой крупнейшей международной финансовой организации — Всемирного банка — обычно становился представитель США.
Георгиева с января 2017 года является главным исполнительным директором Всемирного банка. До этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее — еврокомиссара по бюджету. В 2016 году правительство Болгарии предложило кандидатуру Георгиевой на пост главы Организации Объединенных Наций.
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