Зеленский на встрече с бизнесом США пообещал реформы и защиту

Президент Владимир Зеленский заявляет, что у новой власти есть стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторов в Украине, и приглашает западный бизнес стать частью процесса трансформации страны в европейское развитое государство.
Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.
«Именно это для нас самое важное: мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине — от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности», — пообещал Зеленский.
По его словам, для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроенное работать правительство и премьер-министр. «У нас сейчас не хватает только одного — времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то начнет работать в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса — трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и наполненую бизнес-возможностями», — добавил он.
Как подчеркнул президент, прозрачность и верховенство права являются безоговорочными предпосылками для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.
«Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор — будь-то западный, будь-то украинский — мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них», — заявил Зеленский.
Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие. «Вместе, я уверен, мы достигнем успеха», — отметил президент.
Как сообщалось, Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США, где, в частности, принял участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016