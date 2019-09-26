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Додон хочет строить Европу от Лиссабона до Владивостока

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Додон хочет строить Европу от Лиссабона до Владивостока

Президент Молдовы Игорь Додон заявил об ошибочности политики конфронтации между Западом и Востоком и призвал строить Европу от Лиссабона до Владивостока. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Политика „или-или“ (выбора между Востоком или Западом — Ред.), которая в последние годы проводилась рядом крупных держав в отношении Молдовы, ясно показала свою ошибочность и ущербность. Я приверженец концепции построения „большой Европы“ от Лиссабона до Владивостока, и Молдова как европейское государство сыграет в этом процессе особую роль», — отметил Додон в речи, которую произнес на молдавском и русском языках. Он подчеркнул, что правящая коалиция, сформированная в июне Партией социалистов и проевропейским блоком Acum поддерживается 80% населения, а также стратегическими партнерами на Западе и на Востоке.

«Это уникальный случай, когда две политические силы с диаметрально противоположными доктринами и геополитическими предпочтениями осуществляют совместные действия для управления страной и решения ее насущных проблем», — сказал он, подчеркнув, что «беспрецедентный для региона внутренний консенсус подкрепляется общей позицией основных партнеров — РФ, США и ЕС». «Это исключительный случай в международной политике, когда несколько геополитических сил объединились против преступного режима, который захватил целое государство», — заметил Додон.

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Он заявил, что новые власти Молдовы намерены строить единое, правовое, демократическое, нейтральное, полиэтническое государство, в котором каждому жителю гарантировано достойное проживание и уверенность в завтрашнем дне. По словам главы государства, одним из объединяющих элементов нынешней правящей коалиции является готовность проводить сбалансированную внешнюю политику со всеми стратегическими партнерами страны. «Представители обоих политических формирований парламентского большинства уже установили конструктивный диалог с восточными и западными партнерами, что существенно повысило шансы на получение необходимой нам внешней поддержки. Существует общий подход по вопросу о необходимости соблюдения всех политических и экономических соглашений, подписанных Молдовой, включая соглашения об ассоциации с ЕС и о сотрудничестве в рамках СНГ», — отметил Додон.

Игорь Додон
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Четверг, 26 сентября 2019
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