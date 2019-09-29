Умер бывший президент Крыма Юрий Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался в воскресенье одной из больниц Москвы. Об этом российским СМИ сообщила его дочь Марианна Мешкова. По ее словам, политик скончался из-за двухстороннего воспаления легких.
Она не сообщила других подробностей, в том числе где и когда состоятся похороны.
В начале сентября он перенес инсульт, находясь в Турции. Врачи ввели его в состояние искусственной комы, после чего он был транспортирован в Россию.
Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной Рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен.
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