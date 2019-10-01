Макрон сообщил на сессии ПАСЕ о встрече с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на сессии ПАСЕ, что встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России в 2015 году якобы за подготовку терактов в Крыму. Он вернулся в Украину в начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Встреча Макрона и Сенцова произошла в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, которая открывается сегодня.
В ходе разговора Макрон похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу. «Сенцов верит, что свобода других людей настолько же важна, что и собственная свобода», — сказал французский лидер уже в ходе выступления перед депутатами ПАСЕ.
Макрон также указал, что летнее решение Совета Европы восстановить членство российской делегации в ПАСЕ не является «пустым жестом». Он подчеркнул, что диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы. Именно диалог с Москвой, по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной.
Также в ходе выступления Макрон рассказал о беспокойстве в связи с жесткими действиями в отношении протестующих в Москве.
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