Макрон сообщил на сессии ПАСЕ о встрече с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на сессии ПАСЕ, что встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России в 2015 году якобы за подготовку терактов в Крыму. Он вернулся в Украину в начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Встреча Макрона и Сенцова произошла в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, которая открывается сегодня.

В ходе разговора Макрон похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу. «Сенцов верит, что свобода других людей настолько же важна, что и собственная свобода», — сказал французский лидер уже в ходе выступления перед депутатами ПАСЕ.

Макрон также указал, что летнее решение Совета Европы восстановить членство российской делегации в ПАСЕ не является «пустым жестом». Он подчеркнул, что диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы. Именно диалог с Москвой, по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной.

Также в ходе выступления Макрон рассказал о беспокойстве в связи с жесткими действиями в отношении протестующих в Москве.