Макрон рассчитывает на скорый и результативный саммит в «нормандском формате»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в «нормандском формате», и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

«В ближайшие недели мы проведем саммит в „нормандском формате“ на уровне глав государств и правительств», — сказал он, выступая во вторник в ПАСЕ, передает Интерфакс.

Макрон выразил надежду, что саммит позволит «преодолеть новые этапы». «Речь идет о так называемой „формуле Штайнмайера“, о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме», — добавил президент Франции.

Кроме того, отвечая на вопрос по поводу Крыма, Макрон отметил, что решение Франции нацелиться на диалог с Россией не означает, что Париж готов смириться с действиями Москвы в отношении Украины.