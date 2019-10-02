В центре Киева на два дня перекроют движение

В первые выходные октября, 5-6 октября, с 08:00 до 18:10 в столице пройдет «10-й Киевский международный марафон» («10th Wizz Air Kyiv City Marathon»).

В связи с этим событием распоряжением КГГА предусмотрено запрещение движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций.

В частности, запрет будет действовать:

— с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября — на проезде Владимирском (от улицы Владимирской до улицы Большой Житомирской, Михайловской), площади Михайловской (от улицы Большой Житомирской до улицы Трехсвятительской), площади Софийской (от улицы Владимирской), улицы Малой Житомирской (от переулка Михайловского), улицы Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского)

— с 5:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября — на улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской).

В субботу, 5 октября, на территории комплекса ВДНХ состоится спортивный праздник для всей семьи Sport Family Weekend. Во время праздника состоятся детские забеги на 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Также в этот день состоится семейный забег Family Walk на 1000 м, в котором смогут принять участие все члены семьи без возрастных ограничений.

Одновременно с этим 5 октября с 13:00 до 18:10 состоятся забеги на дистанции 4,2 км и 10 км по маршрутам:

— (на 4,2 км) Владимирский проезд — улица Владимирская — улица Богдана Хмельницкого — улица Крещатик — Аллея Героев Небесной Сотни — улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого — улица Владимирская — Владимирский проезд;

— (на 10 км) Владимирский проезд — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — улица Большая Васильковская — улица Большая Васильковская, 111/113 — улица Большая Васильковская — улица Крещатик — Аллея Героев Небесной Сотни — улица Крещатик — бульвар Тараса Шевченко — улица Владимирская — Владимирский проезд.

Дистанции марафона (42,195 км) и полумарафона (21,0975 км) бегуны будут преодолевать на следующий день, 6 октября с 08:00 до 16:00 по маршрутам:

— (на 21 км) Владимирский проезд — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — улица Крещатик — Музейный переулок — улица Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — улица Лаврская — улица Запещерная — улица Лаврская — площадь Героев Великой Отечественной войны — бульвар Дружбы народов — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — улица Глубочицкая — Глубочицкий проезд — улица Сечевых Стрельцов — Львовская площадь — улица Большая Житомирская — улица Владимирская — Владимирський проезд;

— (на 42 км 195 м) Владимирский проезд — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — улица Саксаганского — улица Льва Толстого — улица Жилянская — улица Большая Васильковская — улица Крещатик — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — улица Лаврская — улица Запещерная — улица Лаврская — площадь Героев Великой Отечественной войны — бульвар Дружбы народов — мост Патона — проспект Соборности — улица Евгения Сверстюка — мост через Русановский канал — улица Энтузиастов — Русановская набережная — мост Патона — бульвар Дружбы народов — Набережное шоссе — Парковый мост — улица Трухановская — Труханов остров — Северный мост — проспект Степана Бандеры — проспект Героев Сталинграда — улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — улица Глубочицкая — Глубочицкий проезд — улица Сечевых Стрельцов — Львовская площадь — улица Большая Житомирская — улица Владимирская — Владимирский проезд.