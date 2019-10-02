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У Зеленского говорят, что в Минске «никто ничего не подписывал»

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У Зеленского говорят, что в Минске «никто ничего не подписывал»

Народный депутат от «Слуги народа» и глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала юридически обязательных документов 1 октября во время переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook. «Вчера (1 октября — Ред) никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года», — объяснил Яременко.

По словам нардепа, соглашения касаются лишь особенностей проведения местных выборов на временно оккупированных территориях. Ключевые же позиции будут наработаны в ходе последующих переговоров.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТГК ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», — сказал президент и добавил, что «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. «Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна „красная линии“. Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», — подчеркнул президент. Он также отметил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

формула Штайнмайера
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