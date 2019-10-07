Экоактивисты сегодня блокировали движение в Амстердаме и Берлине

Активисты экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») блокировали сегодня важный транспортный узел в центре Берлина, сообщает Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Активисты расположились вокруг Колонны Победы в округе Тиргартен, где находится дорога с круговым движением.

«Около тысячи человек блокируют движение на площади Большая Звезда. Пожалуйста, будьте внимательны и объезжайте эту зону», — сообщала полиция Берлина утром в Twitter. Позднее полиция отметила, что пробок в городе почти нет, но движение начинается замедляться в районе площади Потсдамер-плац.

В Амстердаме протестующие собрались перед зданием художественного музея Рейксмюсеум утром, блокируя движение, сообщает портал NLTimes. Полиция задержала несколько человек.

Схожие акции также запланированы в Лондоне, Париже, Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Сиднее, Мельбурне и Перте.

Активисты Extinction Rebellion выступают за более энергичные меры для борьбы с изменением климата. На сайте движения они заявляют о готовности дестабилизировать политическую и экономическую систему для соблюдения своих требований, но уточняют, что их действия носят исключительно ненасильственный характер. В апреле активисты движения блокировали движение в центре Лондона. В августе Extinction Rebellion грозилось заблокировать британский аэропорт Хитроу с помощью запуска дронов в зоне полетов.