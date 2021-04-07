Экоактивисты в Лондоне разбили окна банка Barclays

Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») в среду организовали очередную акцию протеста в Лондоне и разбили окна банка Barclays. Как сообщает агентство Reuters, протестующие разбили окна в штаб-квартире банка Barclays.
По данным агентства, активисты пришли к зданию банка с плакатами, а также наклеили на фасад надпись «В случае чрезвычайной климатической ситуации — разбить окно». В Extinction Rebellion заявили, что акция направлена против капиталистической системы и роли финансового сектора в ухудшении климатической ситуации.
Как указывает Reuters, полиция уже начала задерживать людей.
На прошлой неделе активисты в рамках протестного акта облили краской черного цвета здание штаб-квартиры Банка Англии.
Природозащитное движение Extinction Rebellion, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В апреле и октябре 2019 года активисты устраивали двухнедельные протесты в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Тысячи активистов были задержаны полицией.
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