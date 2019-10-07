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Штайнмайер рассказал, откуда взялась «формула Штайнмайера»

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Штайнмайер рассказал, откуда взялась «формула Штайнмайера»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на комментарий Штайнмайера.

«Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными ... Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов (предложенных в соглашениях. — Ред.), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовать», — отметил он.

Отвечая на вопрос ВВС, какой была роль России в создании этой формулы и являются ли правдивыми слова Петра Порошенко, что она «написана» в Кремле, президент Германии сначала отметил: «Во-первых, я не понимаю ваш вопрос».

Но дальше он рассказал, как возникла «формула».

«Таким образом аргумент (о российском влиянии. — Ред.) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко. — Ред.)», — сказал президент.

Вероятно, отмечает издание, Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015, то есть четыре года назад. А в октябре 2016 встреча в таком формате состоялась в Берлине и она была последней.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.

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С протестом против реализации «формулы Штайнмайера» выступили Львовский,Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.

6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции «Нет капитуляции» против «формулы Штайнмайера» и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

Франк-Вальтер Штайнмайер, формула Штайнмайера
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