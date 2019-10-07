Пашинского взяли под стражу на два месяца без права залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Украины 8-го созыва Сергею Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Таким образом, Пашинский взят под стражу до 4 декабря.

Полный текст постановления судья объявит в 14 часов 9 октября.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней после объявления.

На заседании присутствовал экс-секретарь СНБО и соратник Пашинского Александр Турчинов.

Напомним, что Пашинского обвиняют в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса.