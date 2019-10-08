Сытник хочет прикрыть апелляцию по своему делу судьей Вовком

Национальное бюро Украины обратится в суд с требованием изменить меру пресечения судье Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку на арест с правом внесения залога. Это будет сделано, чтобы отвлечь внимание общественности от собственного дела директора НАБУ Артема Сытника, который подал апелляцию на решение Сарненского районного суда. Об этом Капиталу сообщил источник в НАБУ.

«Нашим нужен громкий медийный скандал. Решили, что Вовк (глава ОАСК Павел Вовк — Ред.) подойдет как нельзя лучше», — сказал источник.

Суд в Ровенской области, напомним, признал директора ведомства Артема Сытника виновным в административном нарушении во время элитного отдыха и присудил штраф. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» Ровенской области пять раз. Суд признал его виновным в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. 8 октября должно начаться слушание апелляции по этому делу.

26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения, однако тогда прокуроры не требовали ареста или внесения залога.

Павел Вовк считает обвинения необоснованными и заявляет о политическом давлении на суд. Одной из причин внимания НАБУ к ОАСК судья Вовк называл желание Артема Сытника отвлечь внимание общественности от неубедительных результатов своей деятельности и скандала с элитным отдыхом.