Глава ОАСК заявил о законности решения по Сытнику

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк настаивает на законности постановления, которым суд постановил исключить Артема Сытника из Единого реестра информации как директора НАБУ.
Об этом Вовк написал на своей странице в Фейсбук.
«Немного масла в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде отдельного постановления относительно невыполнения решения КСУ по Сытнику. ОАСК принимает решение в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать», — написал он.
Как сообщал Капитал, ОАСК в процессе рассмотрения иска уволенного работника НАБУ — руководителя Главного подразделения детективов — руководителя Второго подразделения детективов бюро Александра Кареева принял отдельное постановление, которым постановил исключить Сытника из Единого реестра информации как директора НАБУ.
Также суд постановил, что Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей для выполнения решения КС. Суд установил срок для выполнения этого решения.
ОАСК объяснил данное решение тем, что в процессе рассмотрения иска обнаружил неисполнение решения Конституционного суда о признании неконституционным Указа президента о назначении Сытника директором НАБУ.
В НАБУ уже сообщили, что не будут выполнять данное решение и готовят апелляционную жалобу на данное постановление суда.
Напомним, 28 августа КСУ удовлетворил конституционное представление 51 народного депутата и признал неконституционным Указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ в апреле 2015 года.
КС решил, что президент действовал за рамками своих полномочий, назначая директора НАБУ, поскольку указанная должность не отнесена Основным Законом к должностям, назначение на которые осуществляет президент.
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