В Китае создали самый быстрый поезд в мире

В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч, сообщает государственное информагентство Xinhua.

Это первая в мире модель наземного транспорта с такими характеристиками, говорится в материале. Максимальная скорость поезда близка к нижнему порогу средней скорости пассажирского самолета.

Главной особенностью поезда является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении.

«Поезд может состоять из одного до десяти вагонов и вмещать более 100 пассажиров», — утверждает главный инженер проекта Дин Саньсань.

По его словам, это лучшее решение для поездок на расстояние не более 1500 км.