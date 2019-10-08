Технические особенности и виды защитных ролет

Защитные ролеты служат несколько десятилетий. Чтобы не возникало проблем с удобством их эксплуатации, нужно очень внимательно подойти к вопросу выбора рольставен, ориентируясь на 4 основных аспекта.
Полотна для рольставен изготавливаются из алюминия или стали. Оба материала пользуются широким спросом. Но, как правило, клиентам рекомендуют выбирать изделия из алюминия – материала, который является более надежным и долговечным.
Алюминий не подвергается ржавчине, на нем не сказывается негативное влияние окружающей среды (температурные перепады, атмосферные осадки). Это наиболее прочный, жесткий вариант, идеально подходящий для установки на двери. Стальные рольставни рекомендуется выбирать для окон.
Рольставни не только защищают помещение от проникновения посторонних лиц, но и поддерживают температуру в помещении, имеют высокие шумиозоляционные характеристики. В зависимости от того, есть ли необходимость в дополнительных функциях защитных ролет, нужно ответственно подойти к вопросу выбора наполнителя рольставен:
От вида рольставен зависит их цена. Чтобы не переплачивать за ненужные функции, нужно тщательно обдумать, в каких характеристиках ролет есть необходимость.
Удобство использования защитных ролет зависит от типа их управления:
Ручной и автоматический способ управления рольставнями имеют свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от личных предпочтений и материальных возможностей покупателя.
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