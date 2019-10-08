Технические особенности и виды защитных ролет

Защитные ролеты служат несколько десятилетий. Чтобы не возникало проблем с удобством их эксплуатации, нужно очень внимательно подойти к вопросу выбора рольставен, ориентируясь на 4 основных аспекта.

Материал изготовления

Полотна для рольставен изготавливаются из алюминия или стали. Оба материала пользуются широким спросом. Но, как правило, клиентам рекомендуют выбирать изделия из алюминия – материала, который является более надежным и долговечным.

Алюминий не подвергается ржавчине, на нем не сказывается негативное влияние окружающей среды (температурные перепады, атмосферные осадки). Это наиболее прочный, жесткий вариант, идеально подходящий для установки на двери. Стальные рольставни рекомендуется выбирать для окон.

Виды защитных ролет

Рольставни не только защищают помещение от проникновения посторонних лиц, но и поддерживают температуру в помещении, имеют высокие шумиозоляционные характеристики. В зависимости от того, есть ли необходимость в дополнительных функциях защитных ролет, нужно ответственно подойти к вопросу выбора наполнителя рольставен:

Пенонаполненные. Ролеты состоят из двух частей, между которыми есть пространство, наполненное пенополиуретаном. Пенонаполненные рольставни идеально подходят для жилого дома или квартиры. Они защищают от уличного шума и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении, летом сохраняют прохладу, зимой берегут тепло. Полые экструдированные. Это ролеты с максимальной степенью жесткости. Пространство между двумя половинами оснащено ребрами жесткости. Такие рольставни невозможно сломать или пробить. Область применения – защита офисов, магазинов, входных дверей домов. Решетчатые ролеты – самый простой тип устройства. Несмотря на то что состоят из одного алюминиевого слоя в виде решетки, они пользуются спросом и имеют массу преимуществ. Среди достоинств решетчатых рольставен – надежная защита, пропуск солнечного света, эстетичный внешний вид. Применять их рекомендуется в офисах и магазинах, расположенных в торговых центрах, часто ставят их на окна жилых домов и квартир. Одностенные ролеты – состоят из одного полотна, являются надежной защитой окон и дверей жилых помещений, офисов.

От вида рольставен зависит их цена. Чтобы не переплачивать за ненужные функции, нужно тщательно обдумать, в каких характеристиках ролет есть необходимость.

Тип управления

Удобство использования защитных ролет зависит от типа их управления:

Ручной. Имеет 3 подвида. Управление осуществляется через ручку с пружиной, тесьму или трос. Выбор зависит от веса полотен. Ручка с пружиной выдерживают до 60 кг, тесьма – не более 15 кг, трос – до 80 кг. Автоматическое управление. Чтобы привести ролеты в движение, нужно нажать на кнопку, переключатель или воспользоваться пультом.

Ручной и автоматический способ управления рольставнями имеют свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от личных предпочтений и материальных возможностей покупателя.