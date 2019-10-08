Войти
Гончарук анонсировал увеличение расходов на оборону в 2020 году
официально
Гончарук анонсировал увеличение расходов на оборону в 2020 году
Лукашенко посочувствовал Зеленскому из-за поведения европейцев
позиция
Лукашенко посочувствовал Зеленскому из-за поведения европейцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Технические особенности и виды защитных ролет

118
Технические особенности и виды защитных ролет

Защитные ролеты служат несколько десятилетий. Чтобы не возникало проблем с удобством их эксплуатации, нужно очень внимательно подойти к вопросу выбора рольставен, ориентируясь на 4 основных аспекта.

Материал изготовления

Полотна для рольставен изготавливаются из алюминия или стали. Оба материала пользуются широким спросом. Но, как правило, клиентам рекомендуют выбирать изделия из алюминия – материала, который является более надежным и долговечным.

Алюминий не подвергается ржавчине, на нем не сказывается негативное влияние окружающей среды (температурные перепады, атмосферные осадки). Это наиболее прочный, жесткий вариант, идеально подходящий для установки на двери. Стальные рольставни рекомендуется выбирать для окон.

Виды защитных ролет

Рольставни не только защищают помещение от проникновения посторонних лиц, но и поддерживают температуру в помещении, имеют высокие шумиозоляционные характеристики. В зависимости от того, есть ли необходимость в дополнительных функциях защитных ролет, нужно ответственно подойти к вопросу выбора наполнителя рольставен:

  1. Пенонаполненные. Ролеты состоят из двух частей, между которыми есть пространство, наполненное пенополиуретаном. Пенонаполненные рольставни идеально подходят для жилого дома или квартиры. Они защищают от уличного шума и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении, летом сохраняют прохладу, зимой берегут тепло.
  2. Полые экструдированные. Это ролеты с максимальной степенью жесткости. Пространство между двумя половинами оснащено ребрами жесткости. Такие рольставни невозможно сломать или пробить. Область применения – защита офисов, магазинов, входных дверей домов.
  3. Решетчатые ролеты – самый простой тип устройства. Несмотря на то что состоят из одного алюминиевого слоя в виде решетки, они пользуются спросом и имеют массу преимуществ. Среди достоинств решетчатых рольставен – надежная защита, пропуск солнечного света, эстетичный внешний вид. Применять их рекомендуется в офисах и магазинах, расположенных в торговых центрах, часто ставят их на окна жилых домов и квартир.
  4. Одностенные ролеты – состоят из одного полотна, являются надежной защитой окон и дверей жилых помещений, офисов.

От вида рольставен зависит их цена. Чтобы не переплачивать за ненужные функции, нужно тщательно обдумать, в каких характеристиках ролет есть необходимость.

Тип управления

Удобство использования защитных ролет зависит от типа их управления:

  1. Ручной. Имеет 3 подвида. Управление осуществляется через ручку с пружиной, тесьму или трос. Выбор зависит от веса полотен. Ручка с пружиной выдерживают до 60 кг, тесьма – не более 15 кг, трос – до 80 кг.
  2. Автоматическое управление. Чтобы привести ролеты в движение, нужно нажать на кнопку, переключатель или воспользоваться пультом.

Ручной и автоматический способ управления рольставнями имеют свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от личных предпочтений и материальных возможностей покупателя.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Сказка о справедливости

Пашинского можно и нужно допрашивать. Но строго по факту бесконечного, конвейерного «элитного воровства» в особо крупных. И в порядке живой очереди. И одновременно с пристрастно допрашиваемым в другой комнате Свинарчуком. И так далее. Сегодняшний же арестный «пашинский-формат» - это строго про дальнейшее разрушение сакральности Зеленского и очередное доказательство его неготовности реально разрушать воровскую Систему.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016