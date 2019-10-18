Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину в течении следующих нескольких недель. Об этом сообщает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.
По его словам, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил возвращение миссии МВФ в Украину.
«Только что директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил, что в течение ближайших недель миссия МВФ возвращается в Украину. Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на удержание макроэкономической стабильности, прорыв в структурных реформах и существенное усиление потенциала отечественной экономики», — написал Милованов.
По словам Пола Томпсона, Украина достигла значительного прогресса в достижении макро стабильности. При этом он отметил, что предварительные две программы были достаточно успешными.
«Дискуссии с правительством идут и миссия прибудет в Киев в ближайшие недели для обсуждения всех деталей», — заявил Томпсон.
Напомним, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.
Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Международный валютный фонд настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения. По ее словам, фонд не против субсидий для населения, но за то, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной цене.
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