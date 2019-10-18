Киеврада готовится ввести новые правила в метро

Киеврада подготовила проект новых правил пользования Киевским метрополитеном, в частности, под запрет может попасть торговля и попрошайничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный проект.

В подготовленном проекте новых правил запрещается провоз животных без клеток или контейнеров, велосипедов, торговля и громкая музыка. Также сообщается, что неопрятному пассажиру могут отказать в проезде и не пустить его в метро. Уточняется, что под данное определение попадает человек частично обнаженный, в нижнем белье, без обуви или в грязной одежде.

Кроме того, в метро запретят ездить на самокатах, роликовых коньках и скейт-бордах, а велосипеды нужно будет провозить в чехле или разобранном виде. Также запрещается расклеивать рекламу, торговать, заниматься агитацией и играть на музыкальных инструментах.