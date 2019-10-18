Киеврада готовится ввести новые правила в метро

Киеврада подготовила проект новых правил пользования Киевским метрополитеном, в частности, под запрет может попасть торговля и попрошайничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный проект.
В подготовленном проекте новых правил запрещается провоз животных без клеток или контейнеров, велосипедов, торговля и громкая музыка. Также сообщается, что неопрятному пассажиру могут отказать в проезде и не пустить его в метро. Уточняется, что под данное определение попадает человек частично обнаженный, в нижнем белье, без обуви или в грязной одежде.
Кроме того, в метро запретят ездить на самокатах, роликовых коньках и скейт-бордах, а велосипеды нужно будет провозить в чехле или разобранном виде. Также запрещается расклеивать рекламу, торговать, заниматься агитацией и играть на музыкальных инструментах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016