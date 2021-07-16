Украина дополнительно получит от МВФ $2,7 миллиарда

От Международного валютного фонда Украина получит $2,7 млрд в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования, в то же время продолжаются переговоры о новых траншах МВФ по традиционной кредитной программе.
Об этом в интервью телеканалу «Дом» сообщил советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
«У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция в МВФ», — сказал Милованов.
По его словам, $2,7 млрд — это дополнительные займы по этой программе.
«А $2,7 млрд — это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет независимо от нашей программы с МВФ», — уточнил он.
Напомним, в апреле председатель Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что в рамках инициированной директором МВФ Кристалины Георгиевой аллокации специальных прав заимствования на $650 млрд для усиления мировой экономической системы Украина может рассчитывать на $2,73 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016