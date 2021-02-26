Украина может получить деньги МВФ в начале лета – если выполнит все условия

Украина рассчитывает, что договорится с Международным валютным фондом о новом транше кредита в начале лета. Об этом в интервью BBC News Украина заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Информацию о получении в июне транш в 700 млн долларов подтвердил также собеседник издания правительстве.

«Там хотят получить Staff-Level Agreement с фондом уже в мае», — пишет BBC News Украина.

По словам Милованова, часть своих обязательств, которые являются условиями предоставления нового транша, Украина еще должна выполнить.

«Достаточно много обязательств, например, проблемы с Высшим советом правосудия. Есть проблемы с НАБУ. Частично они вызваны решением Конституционного суда...Относительно тех проектов, по которым я работаю с документами, я вижу, что в МВФ позиция тоже меняется. Например, в сентябре в них по одному вопросу была одна позиция, а сейчас она в том же направлении стала намного жестче. А в каком-то стала легче», — добавил советник главы ОП.

Ранее президент Украины выразил уверенность в получении транша МВФ в 2021 году.