Украина может получить деньги МВФ в начале лета – если выполнит все условия

Украина рассчитывает, что договорится с Международным валютным фондом о новом транше кредита в начале лета. Об этом в интервью BBC News Украина заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
Информацию о получении в июне транш в 700 млн долларов подтвердил также собеседник издания правительстве.
«Там хотят получить Staff-Level Agreement с фондом уже в мае», — пишет BBC News Украина.
По словам Милованова, часть своих обязательств, которые являются условиями предоставления нового транша, Украина еще должна выполнить.
«Достаточно много обязательств, например, проблемы с Высшим советом правосудия. Есть проблемы с НАБУ. Частично они вызваны решением Конституционного суда...Относительно тех проектов, по которым я работаю с документами, я вижу, что в МВФ позиция тоже меняется. Например, в сентябре в них по одному вопросу была одна позиция, а сейчас она в том же направлении стала намного жестче. А в каком-то стала легче», — добавил советник главы ОП.
Ранее президент Украины выразил уверенность в получении транша МВФ в 2021 году.
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