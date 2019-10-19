Войти
Евросовет утвердил Лагард председателем ЕЦБ
еврозона
Евросовет утвердил Лагард председателем ЕЦБ
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадровая политика
RSS

Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

1 610
Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 18 октября.

Указом № 764/2019 президент постановил утвердить следующую структуру Аппарата СНБО:

Читайте также: Киеврада готовится ввести новые правила в метро

Секретарь;
первые заместители секретаря;
заместители секретаря;
руководитель Аппарата;
первый заместитель руководителя Аппарата;
заместители руководителя Аппарата;
Служба секретаря;

Читайте также: Миссия МВФ возвращается в Украину

Служба по вопросам внешней безопасности;
Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
Служба по вопросам военной безопасности;
Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;
Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
Служба по вопросам экономической безопасности;

Читайте также: Абромавичус уволил директора Киевского бронетанкового завода

Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
Служба Главного ситуационного центра;
Служба организационного обеспечения;
Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
Служба по правовым вопросам;

Читайте также: «Нафтогаз» повысил цену на газ для промышленности

финансовая служба;
Служба управления персоналом;
Служба режимно-секретной работы;
Служба координационной и административной работы.

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с указом.

 

СНБО, аппарат, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Лука Мархуев
Лука Мархуев 13 минут назад

... и ни одной службы по безопасности от роста цен

-1

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 19 октября 2019
Пятница, 18 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016