«Нафтогаз» повысил цену на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 19,6% (на 1 тыс. 154,4 грн) по сравнению с октябрем- до 7 тыс. 33,2 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных «дочек» НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 18,4% (на 1,206 тыс. грн) — до 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.