Абромавичус уволил директора Киевского бронетанкового завода

Государственный концерн Укроборонпром уволил директора ГП Киевский бронетанковый завод (КБТЗ) Вадима Шкавро. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
«Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозы невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения», — говорится в сообщении.
Концерн уже объявил отбор на вакантную должность. Исполняющим обязанности главы КБТЗ назначен Владимир Синявский, который был заместителем директора по производству.
ГП «Киевский бронетанковый завод» специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовление запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.
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