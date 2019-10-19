Департамент киберполиции возглавил Гринчак

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на пост начальника департамента киберполиции Александра Гринчака, а его первым заместителем Сергея Кропиву.

Как сообщается на сайте Нацполиции, соответствующий приказ подписан 19 октября.

Гринчак (1978 г.р, полковник полиции) до назначения на этот пост возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал на посту первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция усовершенствования подразделения. "Её основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - отмечается в сообщении.