МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции

Министерство внутренних дел приняло решение ликвидировать экономический департамент Национальной полиции. Об этом сообщил Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По его словам, в Украине должен быть единый профильный орган по борьбе с экономическими преступлениями.

«МВД уже ликвидировало департамент экономической защиты в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями», — сообщил Аваков.

По его словам, Кабинет министров поддержал ликвидацию департамента и перевод специалистов в Службу финансовых расследований.