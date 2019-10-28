Зеленский передал на приватизацию первые пять предприятий с баланса ДУСи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым передал коммерческие предприятия из ведения Госуправления делами Фонду госимущества Украины на приватизацию. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.

«Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, находившиеся в управлении Госуправления делами Фонду госимущества на приватизацию», — сказала она.

По словам Ковалив, в перечень вошли пять предприятий, в отношении которых нет запретов судов и других юридических препятствий на приватизацию. «Среди этих объектов — отель «Днепр», госпредприятие «Центр сервис», «Технобуд» и «Украинские телекоммуникационные сети», — уточнила она.

Ковалив сообщила также, что вторым шагом станет передача в ФГУ еще девяти объектов, в числе которых отель «Украина», комплекс «Пуща водица», «Конча заспа», ликеро-водочный завод.

В начале сентября Зеленский поставил задачу до 1 октября запустить в стране процесс масштабной приватизации и поручил до 1 декабря передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему «ProZorro. Продажи». Первый конкурс по продаже больших госкомпаний должен состояться не позже 1 апреля 2020 года.

В 2018 году в бюджет поступило лишь 300 млн гривен от приватизации госпредприятий, хотя план приватизационных поступлений составлял 21,3 млрд гривен.