У Зеленского жалеют, что связались с Джулиани

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Украине следовало бы держаться подальше от неофициальных представителей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как следует из статьи, размещенной в издании The New Yorker, украинская сторона пыталась найти выход их затруднительной ситуации по организации встречи президента Украины и США. В частности, из недавних показаний временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора в Конгрессе стало известно, что 29 мая Трамп пообещал Зеленскому встречу в Белом доме, но не назначил дату.
После чего спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер позвонил Ермаку и сказал, что если Зеленскому удастся убедить Трампа в том, что он примет меры по различным вопросам, представляющим политический интерес для президента США, то «мы определим дату визита Зеленского в Вашингтон».
Ермак сказал журналисту, что в Киеве «старались не расстраивать Трампа, хотя знали, что не можем ответить на этот вопрос так, чтобы это удовлетворило все стороны».
«В начале августа Ермак и Джулиани (личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани — Ред.) решили встретиться в Мадриде. „Почему мы должны полагаться на спекуляции и разговоры с других рук?“. Но разговор, похоже, привел к еще большему замешательству: Джулиани покинул совещание с впечатлением, что Украина продолжит расследование в деле Байдена и роли Украины в американских выборах 2016 года, а Ермак полагал, что дал лишь общие заверения, что новая администрация будет рассматривать целый ряд дел в рамках своей общей антикоррупционной повестки дня», — отмечает издание.
Ермак задался вопросом, было ли взаимодействие с такими неофициальными представителями президента США Трампа, как Джулиани, ошибкой.
«Люди хотели принести президенту хорошие новости. Я встретил Джулиани, я все уладил. Но это никогда не было так просто. Мы должны были держаться подальше», — добавил он.
По словам помощника президента Зеленского, в случае, если у президента Трампа или других чиновников были какие-то беспокойства, «наиболее логичным решением было бы организовать встречу между генпрокурором Барром (генпрокурор США Уильям Барр — Ред.) и нашим генпрокурором, на которой они смогли бы обсудить все вопросы, касающиеся сотрудничества между США и Украиной».
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