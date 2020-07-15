Зеленский хочет по примеру гостиницы «Днепр» продать другие объекты

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует результаты онлайн-аукциона по продаже киевской гостиницы «Днепр».
«Большая приватизация стартовала! Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО «Гостиница „Днепр“. Цена превысила все ожидания, достигнув 1 млрд 111 млн грн. Это почти в 14 раз больше начальной цены», — написал он на своей странице в Фейсбук в средую
Зеленский напомнил, что в октябре 2019 года подписал указ, которым определил первые пять объектов Государственного управления делами для их продажи.
«И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца. Приватизация — отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну. Приветствую всех участников этого знакового события — главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, его заместителей, работников Офиса президента и Государственного управления делами, представителей правительства и Верховной Рады, а также советников, которые помогали в подготовке приватизации. И, конечно, спасибо представителям бизнеса, которые приняли участие в аукционе и соревновались до последнего», — указал он.
Президент пожелал новому владельцу гостиницы «Днепр», чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением столицы Украины и желанной локацией для ее гостей.
Зеленский отметил, что благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему «ProZorro.Продажи» Украина получила лучшую цену за свое имущество.
«Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Так уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущество, принадлежавшее государству, органам местной власти и Фонду гарантирования вкладов, на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию», — подчеркнул он.
Президент ожидает, что в ближайшее время так же успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие Госуправлению делами.
«Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины», — заявил он.
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