Макрон не хочет видеть в стране украинских нелегальных мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Liberation, которое приводит цитаты из интервью французского президента.
Макрон сказал, что не против квот и легальной экономической миграции в целом для заполнений вакантных должностей, при этом упомянув об украинцах.
«Я предпочитаю, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д’Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарские или украинские нелегальные каналы», — сказал президент Франции.
Французские СМИ и обозреватели отмечают, что дав интервью журналу, который некоторые называют ультраправым, и поднимая в нем вопросы иммиграции Макрон пытается консолидировать консервативный правый электорат.
В Елисейском дворце объяснили интервью Valeurs Actuelles желанием президента «говорить со всеми французами, включая политические поля, которые не совсем его».
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