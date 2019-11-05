Правительство рассчитывает получить 3 миллиарда от легализации казино

Правительство предусматривает 3 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.

Об этом, как передает Экономическая правда, стало известно во время презентации проекта госбюджета на 2020 год.

Правительство будет искать ресурс для наполнения государственного бюджета не в повышении налогов, а в сокращении расходов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации.

Также а доработанном проекте сметы появилась субвенция на социально-экономическое развитие в размере 2 млрд грн. На государственный фонд регионального развития потратят 7,5 млрд грн.

По сравнению с проектом госбюджета, который рассматривала Верховная Рада в первом чтении, ожидаемые поступления от приватизации увеличились и составляют 12 млрд грн — 6 млрд грн от так называемой «большой» приватизации и 6 млрд — от «малой».