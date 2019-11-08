Повышение стоимости газа столкнет украинскую металлургию в кризис

Анонсированное «Укртрансгазом» повышение тарифов на транспортировку газа подталкивает к кризису украинские предприятия горно-металлургического комплекса. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, выступая на круглом столе «Новая тарифная политика в сфере транспортировки газа: вызовы для Украины».

Каленков подчеркнул, что уже сегодня ставка тарифа на точке входа выше, чем во многих европейских странах. «Нужно понимать, что увеличение тарифа на транспортировку газа увеличивает его стоимость для потребителей, которая сейчас и так одна из самых высоких в Европе. Как для населения, так и для промышленности. И это напрямую влияет на себестоимость товара, производимого промышленниками», — отметил он.

При этом Каленков обратил внимание на кризисные явления происходящие в мировой экономике, из-за которых украинские металлурги уже сегодня работают фактически в убыток, а некоторые предприятия, в частности Днепровский металлургический комбинат и Днепровский металлургический завод, резко сократили объемы производства.

По оценкам Каленкова, увеличение тарифов на транспортировку газа увеличит затраты горно-металлургического комплекса на 3 млрд грн. в год, что в сегодняшних условиях крайне негативно повлияет на отрасль и вызовет дальнейшее снижение объемов производства стали, которые и так последние два месяца падают на 10%.

«Вместо того, чтобы проводить политику поддержки предприятий, чтобы мы могли перенести этот кризис, фактически государственная политика идет к тому, чтобы подтолкнуть наши предприятия к еще более кризисной ситуации», — резюмировал президент «Укрметаллургпрома».

Напомним, ранее участники рынка и эксперты раскритиковали инициативу новосозданного ООО «Оператор ГТС Украины», дочернего общества «Укртрансгаз» о фактически трехразовом повышении тарифов на транспортировку газа. Они выразили уверенность, что такие цифры являются неподъемными для реального сектора украинской экономики.