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Зеленский рассказал инвесторам про «самый привлекательный стартап на Земле»

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Зеленский рассказал инвесторам про «самый привлекательный стартап на Земле»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов инвестировать в украинских людей, которые являются главным капиталом страны, и вновь подчеркнул, что лично гарантирует защиту каждому инвестору.

«Вы находитесь в феноменальной стране. Без лишней скромности скажу, что это один из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Да, 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом. Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким очень непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысокие, когда нас недооценивают, все это добавляет нам адреналина, решительности, силы для мощного экономического прыжка», — сказал он, выступая на Киевском международном экономическом форуме в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский подчеркнул, что люди является главным капиталом Украины.

«Это тот самый Made in Ukraine, которым мы гордимся, и который дает нам конкурентное преимущество. Ведь современная глобальная экономика фактически является экономикой талантов. Экономический рост в мире происходит преимущественно за счет инноваций, а украинцы готовы становится первопроходцами, украинцы умеют смотреть в будущее и понимать потребности завтрашнего дня. Украинцы очень талантливые, работящие, смелые, амбициозные, креативные, и это именно то, что нужно вашим инвестициям», — указал он, обращаясь к инвесторам.

Президент отметил, что в Украине прекрасно понимают, что стране нужны равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, жизненно важные для экономики законы, даже когда они непопулярны.

«Ежедневно вместе с правительством и парламентом мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты», — добавил он.

Зеленский призвал инвесторов вкладывать средства в украинцев, в украинскую молодежь, в украинские стартапы, малый и средний бизнес в Украине.

«И помните: сегодня Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в центре Европы, но и во всем мире. И я, как президент, гарантирую, что готов лично защищать каждую вашу инвестицию, каждую копейку, которую вы вкладываете в каждого нашего украинца», — заверил он.

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Президент также обратил внимание, что на показанном перед открытием форума видео сказано, что, по прогнозам футурологов, до 2050 года в мире будет два главных игрока: Китай и Индия, но также было сказано, что «футурологи иногда ошибаются».

«Когда я решил идти в президенты Украины, было также два других лидера, но футурологи иногда ошибаются. Поэтому все мы должны сделать всё в этот раз, чтобы футурологи также ошиблись, и среди двух столбиков, где есть Индия и Китай, свое достойное место заняла Украина», — сказал он.

инвестиции, инвесторы, Владимир Зеленский
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