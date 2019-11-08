Инфляция в годовом измерении замедлилась до 6,5%

Потребительские цены в Украине в октябре 2019 года выросли на 0,7%, как и в предыдущем месяце, после снижения в августе на 0,3%, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.
В то же время в годовом измерении инфляция по итогам октября замедлилась до 6,5% с 7,5% в сентябре и 8,8% в августе.
Базовая инфляция в октябре замедлилась до 0,7% с 1,2% в сентябре текущего года, тогда как в августе составляла "минус" 0,1%.
В целом с начала года (октябрь-2019 к декабрю-2018) потребительские цены в Украине выросли на 4,2%, базовая инфляция составила 4,1%.
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