В Украине минимум 11 банков нуждаются в докапитализации

По базовому сценарию стресс-тестирования 11 банков нуждаются в докапитализации на сумму 35 миллиардов гривен, по неблагоприятному — 18 банков на сумму почти 74 млрд гривен.
Об этом заявила первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова на брифинге о результатах оценки устойчивости банков, передает Экономическая правда.
«Есть небольшое количество банков, которые даже по базовому сценарию нарушают нормативы капитала, потому что наш стресс-тест имеет два сценария — базовый и отрицательный. Это происходит уже несколько лет подряд. Это говорит о том, что меры, принимаемые этими банками, являются недостаточными и они скорее направлены не переструктурирование баланса, чем на реальную работу по улучшению качества активов », - сказала Рожкова.
По ее словам, по базовому сценарию 11 банков нуждаются в докапитализации на сумму 35 млрд гривен.
«Основная причина, почему возникает докапитализация — амортизация залога. Что это такое? С февраля 2019 года вступила в силу еще одна норма инструкции, которая говорит о том, что залог не может учитываться на балансе банка вечно, если кредит является неработающим.
То есть, если в течение 2 лет после дефолта заемщика никаких изменений не происходит, мы считаем, что этот залог не может в полной мере учитываться при оценке кредитного риска. И поэтому, начиная с третьего года, вступает правило амортизации. То есть — два года после того, как клиент стал дефолтным, банк учитывает залог в размере 100%, на третий год — 70% от оценочной стоимости, на четвертый — только 50, и с 5 года вообще перестает учитывать залог под дефолтный кредит, если не происходят какие-то другие действия», — пояснила она.
По неблагоприятному сценарию, количество банков, которые нуждаются в докапитализации — 18, объем — почти 74 млрд гривен.
«Негативный сценарий предполагает наступление кризисных явлений и ухудшение кредитного портфеля в целом для всего сектора. Но существует другая проблема — это очень низкая эффективность работы этих банков. Подавляющее большинство этих банков, к сожалению, работает или убыточно, или очень низко прибыльно, и причина — в структуре баланса», — отметила Рожкова.
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