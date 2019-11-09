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Люди Джулиани просили Порошенко расследовать дело Байдена

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Люди Джулиани просили Порошенко расследовать дело Байдена

Связанные с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа, лица еще в феврале просили экс-президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group, и входящего в его руководство Хантера Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет об американских бизнесменах Льве Парнасе (уроженец Украины) и Игоре Фрумане (выходец из Беларуси). Как сообщает издание, в конце февраля они встретились с Порошенко в присутствии бывшего генпрокурора Юрия Луценко. По информации источников газеты, они настаивали, чтобы Порошенко начал расследование против Байдена. Взамен ему пообещали организовать визит в Белый дом.

Газета отмечает, что февральские переговоры произошли после того, как Парнас и Фруман дважды виделись с Джулиани — в конце января в Нью-Йорке и в середине февраля в Варшаве. Порошенко, как отмечает The Wall Street Journal, в итоге не объявлял, инициировал ли он расследование.

Адвокат Джулианни Роберт Костелло сообщил газете, что его клиент не знал о встрече Парнаса, Фрумана и Порошенко. Представители двух последних и Луценко на запросы WSJ не ответили, а защитник Парнаса отказался от комментариев. Белый дом тоже не прокомментировал газете информацию.

Коллеги личного адвоката президента США в феврале настаивали на том, чтобы украинский лидер Петр Порошенко начал расследование, которое могло бы принести политическую пользу Трампу, в обмен на визит в Белый дом. Порошенко, на тот момент готовящийся к президентским выборам на Украине, выразил заинтересованность в посещении Вашингтона.

Посещение Белого дома могло бы улучшить его шансы на победу в выборах президента, он был открыт для идеи, предложенной соратниками Джулиани, сказал один из собеседников WSJ. «Он хотел приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом, а затем после правительственного обеда дать интервью», — сказал источник издания, добавив, что после этого Порошенко собирался объявить о начале расследований дела Байдена и предполагаемого вмешательства Киева в выборы США 2016 года.

По данным WSJ, Порошенко планировал совершить визит в США в апреле, после первого этапа голосования на выборах президента Украины, однако до проведения второго тура. «Он был готов стать лучшим другом Трампа, заручиться поддержкой», — рассказал один из собеседников газеты. По итогам первого тура рейтинг одобрения Порошенко снизился, а договоренность о встрече с Дональдом Трампом, достигнутая в феврале, не увенчалась успехом, заключает издание. Порошенко поручил посольству Украины в Вашингтоне начать подготовку к возможному визиту в США 21 апреля, однако приглашение из Белого дома так и не поступило, сказал источник.

После того как Владимир Зеленский был избран в апреле на пост президента Украины, Парнас и Фруман провели переговоры с Сергеем Шефиром — ныне главным советником Зеленского — о возможной встрече с Джулиани. По словам Шерифа, новое украинское правительство не считает Парнаса и Фурмана представителями правительства США и не может обсуждать с ними встречи до инаугурации 20 мая.

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Кроме того, как писала в начале мая The New York Post, Джулиани заявил, что планирует поехать в Киев и встретиться с Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование, которое «может принести пользу Трампу». Речь, по данным издания, шла о двух делах: вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, а также работе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера в компании Burisma. «Я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны останавливать расследование, потому что такая информация будет очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», — сказал адвокат.

В сентябре WSJ сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской компании Burisma.

Петр Порошенко, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, вмешательство в выборы
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