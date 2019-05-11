Адвокат Трампа передумал ехать в Украину из-за «врагов президента»

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит «группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — осужденным человеком, который был улечен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года». По его словам, подобную информацию об окружении Владимира Зеленского он получил от двух надежных источников. Собеседники Джулиани сказали ему, что среди людей Зеленского есть люди, которые напрямую вовлечены в действия демократов.

«Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский — Fox News) окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые — по крайней мере одном случае — явно коррумпированы и вовлечены в эту схему», — сказал Джулиани.

Он, добавил, что его решение не связано с предстоящими выборами президента США 2020 года.

Джулиани также отметил, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.

В то же время сын Байдена, Хантер, был членом правления украинской газовой компании Burisma Holdings, которой владел олигарх Николай Злочевский, действия которой расследовались тем самым прокурором.

Напомним, 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.