Военные показали видео испытаний катеров Island, которые передали США

Военно-морские силы провели ходовые испытания патрульных катеров «Island» — «Славянск» и «Старобельск», которые были переданы Украине Соединенными Штатами.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Отмечается, что после завершения ряда испытаний «Славянск» и «Старобельск» будут включены в состав Военно-Морских Сил ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

«Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа „Island“ мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать в всех совместных с НАТО задачах», — заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Он добавил, что следующим этапом в ближайшее время станет вооружение катеров.