Переданные американцами катера «Island» вошли в территориальные воды Украины

Американские катера типа «Island», которые были переданы Украине Соединенными Штатами в рамках предоставления материально-технической помощи, прибыли из города Балтимор (штат Мэрилэнд, США) в Украину на борту грузового судна, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 23 ноября, на борту судна «Ocean Grand» из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа «Island», получившие названия «Фастов» и «Сумы», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в данный момент катера вошли в территориальные воды Украины.

«Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута — Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки», — подчеркивают в ВМС ВСУ.

Там отмечают, что вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

В пресс-службе ВМС также напоминают, что ранее на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на катерах типа «Island».