ВМС Украины получили от США надувные лодки

В Одессе состоялась церемония передачи Военно-морским силам Вооруженных сил Украины 20 бронированных внедорожников «Хамви» и 84 надувных лодок различных типов от Соединенных Штатов Америки, сообщает посольство США в Украине.
«Атташе ВМС при посольстве США Питер Мэллори и атташе Корпуса морской пехоты США Дэн Ширлинг приняли участие в церемонии передачи 20 Хамви и 84 лодок для ВМС ВСУ, состоявшейся в Одессе. Это проявление преданности США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — написали в посольстве США в Твиттере.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что США передали нашей стране техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.
«Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории военно-морской базы „Юг“ в Практической гавани в Одессе. В целом украинское военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование», — говорится в нем.
Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа сообщил, что также были переданы водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы. Он добавил, что в первом полугодии этого года Украина получит еще три патрульных катера из США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 2 февраля пообещал, что Вашингтон будет и в дальнейшем активно оказывать военную и экономическую помощь.
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