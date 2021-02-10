ВМС Украины получили от США надувные лодки

В Одессе состоялась церемония передачи Военно-морским силам Вооруженных сил Украины 20 бронированных внедорожников «Хамви» и 84 надувных лодок различных типов от Соединенных Штатов Америки, сообщает посольство США в Украине.

«Атташе ВМС при посольстве США Питер Мэллори и атташе Корпуса морской пехоты США Дэн Ширлинг приняли участие в церемонии передачи 20 Хамви и 84 лодок для ВМС ВСУ, состоявшейся в Одессе. Это проявление преданности США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — написали в посольстве США в Твиттере.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что США передали нашей стране техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.

«Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории военно-морской базы „Юг“ в Практической гавани в Одессе. В целом украинское военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование», — говорится в нем.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа сообщил, что также были переданы водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы. Он добавил, что в первом полугодии этого года Украина получит еще три патрульных катера из США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 2 февраля пообещал, что Вашингтон будет и в дальнейшем активно оказывать военную и экономическую помощь.