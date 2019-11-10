Съезд партии «Слуга народа» выбрал нового главу партии

Съезд партии «Слуга народа» избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александра Корниенко.

Соответствующее решение поддержали делегаты съезда партии, который проходит в воскресенье в Киеве.

Пред этим Корниенко озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие четыре года.

«Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое — это качественное изменение политики на местном уровне, второе — это качественно новый подход к партийному строительству и третий — превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической литы для Украины», — заявил Корниенко.

Перед голосованием прежний лидер партии «Слуга народа», председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил свои полномочия.