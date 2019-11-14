В Украине начала работу миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.
«Миссия в четверг начала работу», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в представительстве фонда в Украине.
Официальная информация о сроках работы миссии пока отсутствует.
Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.
Украинское правительство и центробанк надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней еще до конца этого года.
В четверг Верховная Рада планирует принять закон о госбюджете-2020, что является одним из главных условий для открытия программы. Накануне парламент также принял в первом чтении закон об обороте сельхозземель в Украине, а еще ранее — вернул норму об ответственности за незаконное обогащение, что также повышает шансы на позитивное решение МВФ.
Среди главных вопросов остается вопрос гарантий независимости Национального банка и возврата средств налогоплательщиков, потраченных на национализацию ПриватБанка и выплату вкладчикам других выведенных с рынка банков.
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