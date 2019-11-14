Вятровича официально зарегистрировали народным депутатом

ЦИК удовлетворила заявление Натальи Бойко, включенной в избирательный список партии «Европейская солидарность» под № 24, об отказе от баллотирования и зарегистрировала следующего в списке кандидата Владимира Вятровича депутатом.
Соответствующие решение принято на заседании ЦИК в четверг вечером, сообщает Укринформ.
ЦИК сначала приняла решение об исключении из избирательного списка «Евросолидарности» Натальи Бойко в связи с поданным ею заявлением. Следующим решениям Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народным депутатом бывшего руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, избранного в общегосударственном избирательном округе во время внеочередных парламентских выборов 21 июля от партии «Европейская солидарность».
Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция «Европейская солидарность»). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.
Согласно избирательному списку «ЕС», ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№ 24). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.
Таким образом, новым депутатом от «Евросолидарности» становится бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович (№ 25 в списке партии).
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