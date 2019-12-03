Вятрович стал депутатом

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата Украины.

Это произошло во вторник на заседании Верховной Рады 9 созыва

После присяги Вятровичем глава парламента Дмитрий Разумков объявил о его вхождении во фракцию партии «Европейская солидарность».

Напомним, что ранее депутат из фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко по состоянию здоровья досрочно сложила полномочия народного депутата.